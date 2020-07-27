  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Mavi Vatan kartallarına yerli üretim bot

Mavi Vatan kartallarına yerli üretim bot

Mavi Vatan kartallarına yerli üretim bot
Giriş Tarihi: 27.7.2020

LÜKS yat üretimiyle adından söz ettiren Antalya Serbest Bölge, askeri ve ticari tekne üretimiyle de ön plana çıkıyor. Türk deniz yetki alanlarında 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan ve "Mavi vatanın" koruyucu kartalları olarak nitelendirilen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin kullanacakları botlar da yüzde 100 yerli donanımlarla üretilecek. Hazırlanan proje ile serbest bölgede faliyet gösteren Antalya merkezli Ares Tersanesi'nde yapılacak 122 bot, 6 yılda ilgili kurumlara teslim edilecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mavi Vatan kartallarına yerli üretim bot haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA