Mavi Vatan kartallarına yerli üretim bot

LÜKS yat üretimiyle adından söz ettiren Antalya Serbest Bölge, askeri ve ticari tekne üretimiyle de ön plana çıkıyor. Türk deniz yetki alanlarında 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan ve "Mavi vatanın" koruyucu kartalları olarak nitelendirilen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin kullanacakları botlar da yüzde 100 yerli donanımlarla üretilecek. Hazırlanan proje ile serbest bölgede faliyet gösteren Antalya merkezli Ares Tersanesi'nde yapılacak 122 bot, 6 yılda ilgili kurumlara teslim edilecek.