Mersin'den acı haber! 5 askerimiz şehit oldu

Alınan bilgiye göre, Mut- Karaman yolu Sertavul mevkisinde askerlerin bulunduğu otobüs devrildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre sürücünün yaşamını yitirdiği, 5 askerin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 5 askerimiz şehit oldu, 10 askerimiz yaralandı pic.twitter.com/rjKv179smG — Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) July 27, 2020



Yaralanan 10 kişi Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA