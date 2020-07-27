Mersin'den acı haber! 5 askerimiz şehit oldu

Alınan bilgiye göre, Mut- Karaman yolu Sertavul mevkisinde askerlerin bulunduğu otobüs devrildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre sürücünün yaşamını yitirdiği, 5 askerin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 5 askerimiz şehit oldu, 10 askerimiz yaralandı pic.twitter.com/rjKv179smG— Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) July 27, 2020
Yaralanan 10 kişi Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA
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