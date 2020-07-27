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Haberler Gündem Son dakika: Rusya ile uçuşlar 1 Ağustos'ta başlayacak

Son dakika: ile uçuşlar 1 Ağustos'ta başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ile uçuşların alınacak bir dizi önlemle 1 Ağustos 2020 itibari ile başlatılacağını ve ilk olarak Moskova, Saint-Petersburg, Rostov-on-Don’dan ve arasında seferlerin gerçekleştirileceğini bildirdi. Karaismailoğlu, Rusya’dan tatil bölgelerine doğru uçuşların ise 10 Ağustos 2020’den itibaren yapılacağını ve , ve Dalaman Havalimanları ile olacağını açıkladı.

Son dakika: Rusya ile uçuşlar 1 Ağustos'ta başlayacak

27.07.2020, 14:14

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