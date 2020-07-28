  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

3 ’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli , Pençe-Kaplan 'nda 3 ’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 'dan yapıldı.

3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

28.07.2020, 11:10 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020,11:33

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında kahraman komandolarımız 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA