3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında kahraman komandolarımız 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.
AA
Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/8cRv7u1hSf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 28, 2020
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