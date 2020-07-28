‘Mabetler mahsun kalmayacak’

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından Başkan Erdoğan basın mensuplarının karşısına geçti. Konuşmasının başında Mersin'deki kazada şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Erdoğan, Ayasofya ile ilgili Batılı ülkelerden gelen tepkilere cevap verdi. "Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması ülkemizin egemenlik haklarını kullanmasındaki örneklerden biridir" diyen Başkan Erdoğan, "Ayasofya artık milletimizin zirve sembollerinden biri olarak milletimize ve tüm Müslümanlara ibadet yeri olarak hizmet vermeyi sürdürecektir. Ayasofya'nın kubbeleri yeniden ezan, Kur'an, salavat sesleriyle inledi.



Ayasofya'yı ecdadın emanetine uygun olarak bir cuma günü aslına rücu ettirdik. Hizmetine ömrümüzü adadığımız şehr-i İstanbul'un artık bize tebessümle baktığını tüm kalbimizle hissediyoruz. Bir asır önce İstanbul işgal edildiğinde İstanbullu Sultanahmet ve Ayasofya'da buluşup 'yemin ediyoruz' diye ahitlerini tüm dünyaya haykırmıştı. Bu milletin önünde kimsenin duramayacağı birkaç yıl içinde ortaya çıkmıştır. Milletimiz düşmanı topraklarımızdan attıktan sonra da yine bu mabedin kubbeleri, şükür dualarıyla çınlamıştır. Tüm camilerimizin minarelerinin önünde yemin ediyoruz ki, milletimizin son ferdi de son nefesini vermeden bu mabetler mahsun kalmayacaktır. Ezan, vatan, bayrağımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. İstiklal Marşı'ndan alıntı yapan Erdoğan, gençlere de çağrıda bulunarak sabah namazı geleneğinin Ayasofya'da başlamasını beklediklerini aktardı.

'CEVABIMIZI VERECEĞİZ'

Orta Doğu'daki son duruma da değinen Başkan Erdoğan, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Tek arzumuz kendi hakkımızı, hukukumuzu, çıkarlarımızı korumaktır. Dayatmayla karşımıza çıkanlara cevabımızı meşru gücümüzle vermekten asla çekinmiyoruz, çekinmeyeceğiz. Oldu-bittiyle ülkemizi dışlamaya çalışanlar her seferinde bu cevapla karşılaşacaklarını bilmelidir. Sahada ve masada yeni dönemin gerekleriyle mücadelemizi veriyoruz" diye konuştu.



'EMEKLİLERE İKRAMİYE ÖDEMESİ SÜRÜYOR'

Bayramda emeklilere biner lira bayram ikramiyesi ödendiğini hatırlatan Erdoğan, "Bugüne kadar 64,2 milyar lira ikramiye dağıttık. Ayrıca engelli ve yaşlı bakım ücretlerini de bayramı beklemeden hesaplarına yatırıyoruz. Kredi ve burs ödemelerini de bayram öncesi tamamlayacağız" diye konuştu.



BAYRAM HAZIRLIKLARI TAMAM

Başkan Erdoğan, bayram tatilinde korona önlemlerine de vurgu yaptı. Erdoğan, "Korona virüs salgınının devam ettiği şu günlerde gerek kurban keserken gerek de bayramlaşırken önlemlerden asla vazgeçmeyelim. Kurban Bayramı ile ilgili bütün hazırlıklar tamamlandı" dedi.



FINDIK FİYATI MÜJDESİ

ERDOĞAN konuşmasının sonunda fındık üreticilerine de müjde verdi. Başkan Erdoğan, "Fındık alım fiyatını yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak belirledik" dedi.

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar