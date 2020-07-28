Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzalez Laya ile bir araya geldi. İkili toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçerken, gündemde Ayasofya Camii ile ilgili gelişmeler vardı. Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'da Türk Bayrağı'nın yakılmasına ilişkin soruya, "Onlar kendine yakışanı yapar. Savunma Bakanlığımız gereken açıklamayı yaptı. Bayrak yakmak onlara yakışırdı. Biz Yunanları denize döktükten sonra bile bayraklarına karşı saygılı olduk" dedi.

'ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ'

Çavuşoğlu, mevkidaşı Laya'nın 'Ayasofya'nın ortak ev kalması tercihimizdir' sözleri üzerine ise, "Ziyaret etmek anlamında söylüyorsa katılırım. Ama müze kalmasından bahsediyorsa orası 1453'ten beri camiydi. 86 yıllık bir müze süresi oldu. Bununla ilgili bir söz ise katılmıyorum." diye konuştu.