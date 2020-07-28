Ayasofya'nın tekrar cami statüsü kazanmasıyla birlikte ibadete açılmasının yankıları başta Yunanistan olmak üzere çok sayıda batı ülkesinde sürüyor. Yunanistan'dan peşpeşe kışkırtıcı hamleler ve açıklamalar yapılırken, Rahip Evangelos Papanikolaou'dan önemli bir özeleştiri geldi. Konuyla ilgili tartışmalara değinen Rahip Papanikolaou, "Ayasofya'yı koruyan Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi. Böyle büyük bir yapıyı kim koruyacaktı? Türkler korudu. Türkler nerede vardıysa hep daha iyilerdi. Bizim için utanç verici ama bu gerçek. Girit'te daha iyi manastır sistemi vardı. Türkler hüküm sürerken insanlar rahatça dinlerini yaşayabiliyordu" ifadelerini kullandı.