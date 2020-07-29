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Başkan Erdoğan'dan 'a tebrik mesajı

Başkan , 'u 2-0 yenerek 'nı kazanan 'u tebrik etti.

Başkan Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik mesajı

30.07.2020, 00:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan @Trabzonspor'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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