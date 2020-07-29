Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan @Trabzonspor'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan @Trabzonspor'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/JAiCXgx1XT— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 29, 2020
Başkan Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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