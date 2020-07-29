Başkan Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan @Trabzonspor'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan @Trabzonspor'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/JAiCXgx1XT — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 29, 2020