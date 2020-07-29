Ege’de AB’nin güçleri de zulme ortak oldu

Avrupa Birliği Sahil Güvenlik ve Sınır Ajansı'nın (FRONTEX), Yunanistan kara sularına ulaşan sığınmacıları kurtarmak yerine botu engelleyerek Yunan sahil güvenlik unsurlarının sığınmacıları geri itmesine yardımcı olduğunu gösteren görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde FRONTEX unsuru, bottaki sığınmacıları AB hukukuna ve düzenlemelerine aykırı şekilde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarıyla birlikte geri itiyor. Yunan unsurlarını telsizden uyaran Türk yetkilisi de konuyu uluslararası platformlarda gündeme getireceklerini ifade ediyor.