‘İfade ve haber alma özgürlüğü güvenceli hale getirilecek’

Türkiye'nin gündeminde olan sosyal medya düzenlemesinin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, görüşmeler öncesinde bir basın toplantısı yaparak düzenlemeyle ilgili detaylı bilgi verdi. Sosyal medya düzenlemesinin meclis tatile girmeden önceki son teklif olduğunu kaydeden Özkan, "Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıya Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğü getirilecek. Kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğinin ihlali kapsamındaki içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılacak başvurulara en geç 48 saat içinde cevap verme yükümlülüğü getirilecek. Erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanarak ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenceli hale getirilecek" diye konuştu.