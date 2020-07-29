‘İnzivaya çekilip kitap yazsın’

CHP'de hafta sonu yapılan 37. Olağan Kurultay'da İzmir'in siyasi patronluğuna oynayan Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın Parti Meclisi'ne seçilememesi sosyal medyada büyük yankı buldu. Çok sayıda paylaşım ve eleştiri yapılan Özkan ile ilgili eski yol arkadaşı CHP'li Ezgi Deniz Urunga'dan da göndermeli bir paylaşım geldi.

'DELEGELERE ANLATTIM'

Geçtiğimiz CHP il kongresinde İl Başkanı adayı olmasının Tuncay Özkan tarafından engellendiğini iddia eden Urunga, Özkan'a "Yolunu şaşırıp dışarıdan İzmir'e gelenler için en doğru olan Marmaris'te inzivaya çekilip kitap yazması sözleriyle yüklendi.Kurultay sürecinde bir çok delege ile seçenekler dahilinde gelecek için en iyi Parti Meclisi'nin oluşabilme-si adına görüşmeler yaptığını aktaran Urunga, "Genel politik değerlendirmelerle birlikte İzmir il kongresin-de yaşadıklarımızı da paylaşma fırsatım oldu. Hayırlı olsun" diye konuştu. Urunga'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bu paylaşımın altına ise bazı kullanıcılar Özkan'ın PM seçiminde "17" olan aday numarasına gönderme yaparak "Kitabın adı 17 olur mu" şek-linde yorumda bulundular.



İŞTE SOSYAL MEDYA YORUMLARINDAN BAZILARI

BUĞRA EKER: Tuncay Özkan hak ettiğini buldu. Alakası olmayan işlere bulaştı, bütün İzmir örgütünü karıştırıp durdu. Bunun bir bedeli vardı mutlaka ve ayrıca ilk seçimde de listeye giremeyecek. Sırtını Tuncay Özkan'a yaslayan aslan parçaları da tel tel dökülecek kısa zamanda.



NURHAN ÇETİNKAYA:

Çizik yemesi sürpriz olmadı. Kendini İzmir'in efesi gibi görüyordu. Gazetecilere siyaset pek yakışmıyor. Bakın Mustafa Balbay gazeteciliğe döndü ve daha dikkate alınır biri oldu. Tuncay Özkan sana söylüyorum Erdem sen anla.



AYLİN ERDEMOĞLU:

Tuncay Özkan seçilemedin çok şükür. Bu, günün en güzel haberi.



ÖZLEM AĞIRMAN:

CHP'nin çeşitli biçimlerde kaynak yaratarak oluşturduğu, Tuncay Özkan yönetimindeki medya (trol) organlarını Özkan olmayınca satacak mı? Parti Meclisi'ne giremeyip Genel Başkan Yardımcılığı koltuğu da olmayınca, CHP'ye zarar veren trol çalışmaları çatışma konusu olacak.



MUZAFFER BAŞARAN:

Sayın Tuncay Özkan bey CHP 37. Kurultayı'nda Parti Meclisi dışında bırakıldı. Bunu da Ecevit yaptı!



EFTELYA: Tuncay Özkan boş durmaz, birbirine düşürür partiyi.



ÖZGÜR ARDA: Şöyle seçilenlere baktım Tuncay Özkan ismi olmayınca ince bir tebessüm ettim.

Asansör çakıldı