  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı? Gözler bu açıklamada

'nda yasak olacak mı? Gözler bu açıklamada

Son dakika... Bayramda yasak olacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor, öncesi kritik toplantı. Bakan Koca açıklamalarda bulunacak.

Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı? Gözler bu açıklamada

29.07.2020, 09:44 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020,09:45

Corona virüsü pandemisi nedeniyle, Ramazan Bayramı'nda bazı kısıtlamalar uygulanmıştı. Geçen bayramı kapsayan sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat yasağı Kurban Bayramı'nda uygulanmayacak. Hafta başında Kabine Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ve olası giriş çıkış yasağı ile ilgili açıklama yapmadı. Erdoğan daha önceki açıklamasında kısıtlamaların bu bayram olmayacağı mesajını vermişti.

BİLİM KURULU TOPLANIYOR

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüs ile mücadelede son durumu ve alınması muhtemel tedbirleri görüşecek.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK
Kurban Bayramı öncesi yapılacak olan kritik toplantının ardından saat 16.00'da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı? Gözler bu açıklamada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA