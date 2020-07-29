Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı? Gözler bu açıklamada

Corona virüsü pandemisi nedeniyle, Ramazan Bayramı'nda bazı kısıtlamalar uygulanmıştı. Geçen bayramı kapsayan sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat yasağı Kurban Bayramı'nda uygulanmayacak. Hafta başında Kabine Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ve olası giriş çıkış yasağı ile ilgili açıklama yapmadı. Erdoğan daha önceki açıklamasında kısıtlamaların bu bayram olmayacağı mesajını vermişti.

BİLİM KURULU TOPLANIYOR

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüs ile mücadelede son durumu ve alınması muhtemel tedbirleri görüşecek.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Kurban Bayramı öncesi yapılacak olan kritik toplantının ardından saat 16.00'da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı