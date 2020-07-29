TBMM tatile girdi

Dün saat 15.00'te toplanan TBMM Genel Kurulu, yaklaşık 16 saat süren mesainin ardından çalışmalarını tamamladı.
TBMM, sosyal medya düzenlemesi görüşmelerinin ardından tatile girdi.
Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, 1 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.
TBMM yasama yılı 1 Ekim tarihinde başlayacak.
AA
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