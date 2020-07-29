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Haberler Gündem TBMM tatile girdi

tatile girdi

, 1 gününe kadar tatile girdi.

TBMM tatile girdi

29.07.2020, 09:02

Dün saat 15.00'te toplanan TBMM Genel Kurulu, yaklaşık 16 saat süren mesainin ardından çalışmalarını tamamladı.

TBMM, sosyal medya düzenlemesi görüşmelerinin ardından tatile girdi.

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, 1 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

TBMM yasama yılı 1 Ekim tarihinde başlayacak.

AA

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