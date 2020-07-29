Türkiye'nin "inanç turizmi" açısından önemli merkezlerinden biri olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı ile 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camii'nde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekanlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü bağlantısı ve Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen törenlerle ziyarete açıldı.

15 AĞUSTOS'TA AYİN YAPILACAK

Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii Restorasyon Sonrası Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. 15 Ağustos'ta Ortodoks vatandaşların Sümela Manastırı'nda restorasyon döneminde ara verilen Meryem Ana ayinini gerçekleştirebileceğini kaydeden Erdoğan, "Bu töreni yarım bin yıldır cami olarak hizmet veren bu eserin kılına bile dokunmayan ecdadın hoşgörü ve sevgi ikliminden nasibini alamayanlara ithaf ediyoruz. Kendimiz ve dostlarımız için ne tür mücadele gerekiyorsa onu vermekte en küçük tereddüdümüz olmaz. Ayasofya'ya sahip çıktığımız için teşekkürü hak ettiğimize inanıyoruz. Balkanlarda 1 asır önce 300 cami ile bıraktığımız şehirde şimdi tek bir caminin kalmış olması durumun ispatıdır. İstanbul'daki Ayasofya Camii'nin açılışı turnosol kağıdı işlevi gördü. Yok etmenin değil, yaşatmanın peşindeyiz. Türkiye'nin toprakları üzerindeki her türlü medeniyet mirasına nasıl sahip çıktığının somut bir örneği olan bu çalışmayı ülkemizi eleştirenlerin dikkatine sunuyoruz. Diğer inançların sembollerini hedef alan bir millet olsaydık, 5 asırdır elimizde olan Sümela Manastırı'nın yerinde şu an yeller eserdi" ifadelerini kullandı.

SÜMELA MANASTIRI

Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı "Meryem Ana" adıyla da biliniyor. Kuruluşu 13'üncü yüzyıla uzanan manastırda 72 oda bulunuyor.

1868'de onarılan bina, 1. Dünya Savaşı yıllarında depo ve hastane oldu. 1958-1962 yılları arasında restore edildi ve 2013'te resmen ibadete açıldı.



'BU BAYRAMDA TEDBİRLERE ÇOK DİKKAT EDELİM

BAŞKAN Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la Karacaahmet Mezarlığı'nda aile büyüklerinin mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Çıkışta vatandaşlarla sohbet edip basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, bayramda korona uyarısı yaparak, "Çok ama çok dikkat edilmesini özellikle rica ediyorum. Temizlik, maske, mesafeye çok dikkat edeceğiz. Limiti aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım" dedi.

Başkan Erdoğan'dan Sümela Manastırı ve Trabzon Ayasofya Camii açılış töreninde önemli açıklamalar