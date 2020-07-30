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Başkan Erdoğan, Emiri Al Sani ile görüştü

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emiri Şeyh Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

30.07.2020, 21:22 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020,21:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Al Sani, görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

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