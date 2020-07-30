Dikkat bayram var!

Bakan Koca, 65 yaş üstü ve kronik hastalar kurban kesim alanlarına ve bayram namazına gitmemesi gerektiğini söyledi. Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Sağlık Bakanı Koca şu açıklamalarda bulundu:

DAYANIŞMA İÇİNDE GEÇMELİ

"Ramazan Bayramı eski bayramları bize tam manasıyla özletti. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine geçtik. Alınan tedbirlerle sonuçlar arasındaki ilişkiyi yakından tecrübe ettik. Kurban Bayramı'nı mevcut şartlarda ruhuna en uygun şekilde yaşamanın yolunu biliyoruz. Kurban Bayramı paylaşma, yardımlaşmayı esas alan bayramdır. Kurban Bayramı'nın ruhuna uygun olan bayramı sosyal dayanışma içinde geçirilmesi. Bunun bir anlamı da hastalığa karşı dayanışma içinde olmaktır."



İŞTE O ÖNLEMLER

"KURBAN Bayramı sırasında korona virüsü konusunda risk alırsak kendimizi ve başkalarını korumak için gerekli dikkati göstermezsek ağır bir vebal yükler" diyen Bakan Koca, bayramda dikkat edilmesi gereken konuları 3 grupta topladı.



BİRİNCİ GRUP

■ Kurbanlık alışverişleri belediyeler tarafından belirlenen ve denetlenen yerlerde yapılmalı. ■ Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalı. ■ Müşteriler ve satıcılar arasında el sıkışma yapılmamalı. ■ 65 yaş üstü ve kronik hastalar kurban kesim alanlarında bulunmamalı. ■ Kurban kesimi en az katılımla yapılmalı. ■ Maske, mesafe ve sosyal mesafeye dikkat edilmeli.



İKİNCİ GRUP

■ Abdest namazdan hemen öncesine bırakılmamalı evde alınmalı. ■ Bayram ve Cuma namazına herkes kendi seccadesi ile gitmeli, secde sırasında halı veya seccadelere virüs bulaşması kolayca mümkün. ■ Maske ve sosyal mesafe kuralı bütün bayram boyunca geçerli kritik kural. Saflarda yan yana gelen iki kişi aralarında mutlaka boşluk bırakmalı, saflar sıklaştırılmamalı, seyrek tutulmalı. ■ Vaaz ve namaz süreleri Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirttiği üzere kısa tutulmalı. ■ Namaz sonunda cemaat en arka saftan başlayarak düzenli şekilde dağılmalı. ■ Bayram sonu gruplaşma meydana gelmemeli.

ÜÇÜNCÜ GRUP

■ 65 yaş üstü büyüklerimiz, kronik hastalığı olanlar lütfen bayram namazına gitmesin. ■ Mezar ziyaretleri arefe ve bayram sonrasında ertelenmeli. ■ Makbul olan ziyaret yüz yüze değildir, mümkün olduğu kadar bayramlaşmalar telefonla yapılmalı. ■ Kurban yemekleri verilmemeli. ■ Yoksullara et dağıtılacaksa çok dikkatli olunmalı. ■ Bayram günlerinde bir araya gelmek zaruri ise açık ortamlar tercih edilmeli. ■ Eve ziyaretçi alınmışsa ev havalandırılmalı. ■ Bayram boyunca hasta ziyaretinden uzak durulmalı. ■ El öpmeyi, el öptürmeyi, tokalaşmayı, sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz. Bu kuralı terk edersek karşılaştığımız sonuçlar tahmin edilebilir.

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