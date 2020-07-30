“NATO’ya katkı sunan ilk 5 ülkeden biriyiz”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization'ın internet üzerinden düzenlediği 'Türkiye'nin Millî Savunma Stratejisi ve Bölgedeki Son Gelişmeler' başlıklı panele katılarak değerlendirmelerde bulundu. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin neredeyse 1800 kilometre sınırının olduğuna dikkati çeken Bakan Hulusi Akar, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi enerji denklemin dışında tutan enerji projeleri başarısızlığa mahkumdur" dedi.

BAĞLILIĞIMIZ SAĞLAM

Türkiye'nin neredeyse 70 yıldır NATO müttefiki bir ülke olarak Avrupa-Atlantik güvenliğine çok önemli katkılar sunduğunu anlatan Bakan Akar, "NATO Türkiye'nin güvenliğinin merkezindedir, Türkiye de NATO'nun. Türkiye, NATO'nun misyon ve operasyonlarına katkı sunan ilk beş ülke, NATO'ya finansal açıdan katkı sunan ilk sekiz ülke arasında yer alıyor. NATO'ya bağlılığımız sağlamdır ve üzerimize düşen sorumluluğu almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendiren Akar, "AB'ye üyelik bizim stratejik bir hedefimiz olmaya devam ediyor. NATO üyesi olarak, Avrupa ve Transatlantik bölgesini etkileyen birçok sorunun çözümüne yönelik çabalara aktif olarak katkı sunuyoruz." dedi.