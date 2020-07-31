Ayasofya bayrama hazır

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde ilk bayram namazı için hazırlıklar tamamlandı. Fatih Belediyesi ekipleri tarafından, camide özellikle en çok el sürülen noktalar ile halılar temizlenecek, geniş kapsamlı dezenfeksiyon çalışması yapılacak. Genel temizliğin ardından da Isparta'dan özel olarak gelen gülsuyu ile havalandırma çalışması olacak. Fatih Belediyesi ekipleri Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi açıldığı günden itibaren her gün öğlen vakit namazı öncesi ve yatsı vakit namazı sonrası dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Ayrıca cami önünde vatandaşlara tek kullanımlık seccade, maske, dezenfektan ve su da ücretsiz dağıtılıyor.



BÜYÜKELÇİDEN KRİTİK ZİYARET

ABD Büyükelçisi David Satterfield, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. Beraberindeki heyetle caminin içine giren Satterfield, etrafı dikkatle inceledi. Büyükelçi'nin ziyaretine sosyal medyada tepki yağdı.

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