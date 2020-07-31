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Bayramda koronaya dikkat!

Bayramda koronaya dikkat!
Giriş Tarihi: 31.7.2020
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, korona virüs salgınının yayılmasına etki edebilecek risklere dikkat çekti. Özlü, "Virüs, bayram seyahatleriyle büyük kentlerden Anadolu'ya yayılabilir. Kurban kesimi, bayram namazı ve bayram ziyaretleri riskleri artıracaktır. Kurban Bayramı'nda çok dikkat edelim ve koronaya kurban olmayalım" dedi.

■ FATİH ŞENDİL
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