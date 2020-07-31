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’li Aras’tan acı itiraf

CHP’li Aras’tan acı itiraf
Giriş Tarihi: 31.7.2020
Her yıl su sıkıntısı, sel baskınları ve su hatlarının patlamasıyla gündeme gelen Bodrum Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ahmet Aras, CHP Kurultayı'nda gazetecilerle yaptığı sohbette acı bir itirafta bulundu. 50 yıldır Bodrum'a hiç bir şey yapılmadığını söyleyen Aras, "Bodrum yıllardır belediye hizmetlerinden mahrum kaldı, hızla devam eden kaçak yapılaşmanın da önüne geçilemedi. Bodrum'da en büyük sorunlardan biri de altyapı. Milyon dolarlık villaların altyapısı bulunmuyor. Su ihtiyaçları tankerlerle, fosseptik ise vidanjörlerle gideriliyor" dedi. Aras, tüm bu sorunların CHP'li belediyeler tarafından yıllardır çözülmediği ve her gelenin günden güne büyüyen sorunlardan dolayı çaresiz kaldığını dile getirdi.
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