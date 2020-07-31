“D. Akdeniz ve Ege’de hakkımızı koruyacağız”

Kurban Bayramı’nı yayınladığı mesajla kutlayan Başkan Erdoğan, vatandaşlardan trafikte dikkatli olmalarını istedi. Dış politikaya dair de önemli ifadeler kullanan Erdoğan, “İbadete açtığımız Ayasofya Camii’nde olduğu gibi egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz. DOĞU AKDENİZ ve EGE’de hakkımızı korumak için başlattığımız çalışmaları da sürdüreceğiz” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı yayınladığı mesajla kutladı. Erdoğan, vatandaşlara iyi bir bayram geçirmeleri temennisinde bulunurken, seyahatler sırasında trafik kurallarına riayet edilmesini istedi. Mesajında Ağustos ayını zaferler ayı olarak nitelendiren Başkan Erdoğan, özetle şu ifadeleri kullandı:



MÜCADELEYE DEVAM

Türkiye olarak salgın dönemini, sağlık başta olmak üzere her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik. Normalleşme süreciyle turizm dışındaki hemen tüm sektörlerde hayat, salgın öncesi dönem seviyesine yaklaşan bir ritme kavuştu. Tarihimize 'zaferler ayı' olarak geçen Ağustos'a girmek üzere olduğumuz şu günlerde, inşallah evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız. Irak ve Suriye'den Libya'ya uzanan geniş bir alanda süren mücadelemizi kendimiz ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız. Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz. Yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii örneğinde olduğu gibi egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz.