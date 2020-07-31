‘Kutuplaşma yaratmak soysuzluktur’

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı mesajında Anıtkabir ve Ayasofya ile ilgili yapılan kutuplaşmaya tepki gösterdi. İslam aleminin bayramını tebrik eden Bahçeli, "Anıtkabir ile Ayasofya- i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma yaratmak, bölücülük yapmak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri muhtevasında sanal uçurumlar oluşturmak en hafif tabirle soysuzluktur" dedi.



BAĞIMSIZLIĞIN SİMGESİ

Ayasofya Camisi'nin açılmasının birilerini rahatsız ettiğini söyleyen ve "İplikleri pazara çıktı" ifadesini kullanan Bahçeli, özetle şunları söyledi: "Dini ve milli bayramlarımız bizi biz yapan, bizi kökümüze bağlayan dönemlerdir.

Bayramlar tıpkı bayrak gibi bağımsızlığın simgesi, birlik ve beraberliğin manevi güvencesidir. Bağımlı, tutsak, yenik ve sömürgeleşmiş toplum veya milletlerin ne kutlayacakları bir bayramı ne de ulaşacakları bir istikballeri vardır. Bayramlarımız Türk Milleti'nin barış, huzur, kardeşlik ve kaynaşma hazinesidir. Bu yönüyle bayramlar mensubiyet şuurunun kökleşmesini sağlayan, milletsiz ve milliyetsiz kumpasların kazınıp atılmasını temin eden imkan ve irade kaynağıdır. Ne üzücüdür ki, Türk ve İslam coğrafyaları bugün istikrarsızlık içinde bocalamaktadır. Yüz milyonlarca masum soydaşımız ve din kardeşimiz emperyalist operasyonlarla boğuşmaktadır. İslamofobi ile Türkofobi hızla tırmanış halindedir. Kimi zaman diplomatik zorbalıklar, kimi zaman siyasi zorlamalar, kimi zaman ekonomik ablukalar, kimi zaman da tarihsel husumetler vasıtasıyla devasa bir medeniyet birikiminden, dev bir kültür ve inanç müktesebatından intikam için kuyruğa girenlerin hüviyeti bellidir. Esef verici bir durumdur ki, Ayasofya- i Kebir Cami-i Şerif kinlerini pusula yapmış çevreleri, yüz hatları nefretle çizilmiş kötü niyetlileri deşifre etmekle kalmamış, bunların ipliğini pazara çıkarmıştır.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Açıklamasında Ayasofya'nın açılışıyla ilgili Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Bahçeli, "Kurban Bayramı öncesi milletimize bayram yaşatan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'i açılış sürecinde kararlı bir duruş, kesin ve kesintisiz bir tutum sergileyen Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum.