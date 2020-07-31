Tatbikat gururu

Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tatbikatın dün ilk aşaması gerçekleştirildi. Tatbikata katılan birlikler durum değerlendirmesi yaparak, muharebe görevlerini belirleyip alan araştırması yaptı. Milli Savunma Bakanlığı da, Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatına ilişkin görüntüleri paylaştı. 'Tek Millet, İki Devlet!' başlığı altında paylaşılan görüntüler göğüsleri kabarttı.

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