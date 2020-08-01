Acemi kasaplar iş başında!

Korona virüsü gölgesinde geçen Kurban Bayramı'nda, kurban satış ve kesiminin belediyelerin gösterdiği alanlarda, hijyen kurallarına uygun olarak yapılması gerektiği uyarılarına rağmen bazı vatandaşlar ikazları dikkate almayarak kaçak kesim yaptı. Kaçak kesimin sonuçları ise birçok vatandaş için kötü oldu.



ACİLLER DOLDU TAŞTI

Kurban keserken kendine zarar veren de oldu, kolunu sokan arıya bıçakla müdahale ederken kendini kesen de. Ambulans ya da kendi imkanları ile hastanelere gelen vatandaşlar hastanelerin acil ünitelerinde tedavi altına alındı. Kurbanlık hayvanların boynuz, tekme darbeleri ile çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik olanların sayısı da az değildi.



KURALLARA UYULMADI

Öte yandan vatandaşların sosyal mesafe kurallarını hiçe sayması ve maske takmaması da dikkat çekti. Kaçan kurbanlarının peşinden koşan vatandaşlar yine bildik manzaralar oluştururken bazı durumlarda kurbanlıkların sahiplerini ve çevresindekileri kovalaması ortaya gülümseten manzaralar çıkardı.





Gaziantep'te bir vatandaş aldığı kurbanlığa korona virüsü bulaşmasın diye maske taktı. Maskeli kurbanlık görenleri hem güldürdü hem şaşırttı.





GEL KURBAN OLDUĞUM!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık dana, 2 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. Zaman zaman tehlikeli anlar yaşatan danayı yakalamak isteyenler, "Gel güzel kızım, gel kurban olduğum" diye seslendi.





Kendini yaralayan acemi kasaplar sıralamasında başı Şanlıurfa çekti. Kentte ilk gün kurban keserken kendini yaralayan sayısı 113 oldu.





Kayseri'de, kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelik oldu. Kayserili bir genç nasıl olduysa kendini bacağından yaralamayı başardı.



Rize'nin Kendirli beldesinde, ahırda sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa vatandaşları kovaladı.







Antalya'da kaçan kurbanlık dana trafiği birbirine kattı. Varsak bölgesinde sahibinin elinden kaçan dana trafiğin yoğun olarak aktığı Süleyman Demirel Bulvarı'na çıktı. Araçların arasında ilerleyen danayı sürücüler meraklı bakışlarla izledi.