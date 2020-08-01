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Bakan Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla bayramlaştı

Çavuşoğlu, birçok ülkeden mevkidaşıyla tebriği için telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla bayramlaştı

01.08.2020, 19:11

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Kurban Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu ayrıca, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Muhammed el Sabah, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ve Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela Tunis ile de telefonda bayramlaştı.

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