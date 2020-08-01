Başkan Erdoğan’dan Cudi’ye selam

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cudi Dağı'nın zirvesindeki Nuh Peygamber Üs Bölgesi'ne (Sefine) helikopterle geçerek askerlerin bayramını kutladı, askerlerle bayram namazını kıldı.



ZİRVEDE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Bakan Soylu, telsizden bölgede görev yapan askerlerin bayramını tebrik etti. Mevzide nöbet tutan askerlerin aileleriyle telefonla görüşen Soylu, onlarla sohbet etti ve bayramlarını kutladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüşen Soylu, "Biz Cudi Dağı'nın en zirvesindeyiz, Sefine'de. Burası Hz. Nuh Peygamber'in geldiği yer olarak rivayet ediliyor. O yıllardan sonra yüz yıllarca bölge halkının hem ziyaret hem de ibadet mekanı olarak kullanılmış. Yaklaşık 40 yıldır da buraya Şırnaklılar gelemiyor. Şırnaklılar buraya gelirmiş ve Temmuz ayından sonra burayı bir ziyaretgah olarak kullanırmış. Allah razı olsun, sayenizde, terörle mücadelede ortaya koyduğunuz ve bütün milletimize verdiğiniz istikametle, kahraman güvenlik güçlerimize verdiğiniz istikametle şimdi buralar huzur alanı oldu. Cudi Dağı'nın en tepesinden bayramınızı tebrik ediyoruz" dedi.







HUZUR BELDESİNE DÖNÜŞTÜ

Bakan Soylu'nun telefonundan askerlere hitap eden Erdoğan, Mehmetçiğin Kurban Bayramı'nı kutladı. Erdoğan, "Ben de öncelikle Sefine sakinlerine şahsım, ailem, milletim adına en kalbi duygularla şükranlarımı bildirmek istiyorum. Gerçekten Cudi'nin mazisi maalesef hüzünlerle dolu. Tabii Gabar'da aynı hüzünleri hep yaşadık ama sağ olsun güvenlik güçlerimiz, verdikleri mücadeleyle buraları inşallah huzur beldeleri haline dönüştürdü. Ben tekrar bu vesileyle Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum" dedi.