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Başkan Erdoğan'dan dünya liderleriyle telefon trafiği

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı. Başkan , Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Liderlerin karşılıklı olarak tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Başkan Erdoğan'dan dünya liderleriyle telefon trafiği

01.08.2020, 17:50 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020,18:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlarıyla yaptığı görüşmelerde, karşılıklı Kurban Bayramı tebriğinde bulunuldu.

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