Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlarıyla yaptığı görüşmelerde, karşılıklı Kurban Bayramı tebriğinde bulunuldu.
Başkan Erdoğan'dan dünya liderleriyle telefon trafiği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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