Dış politikada çok yönlü mücadelemiz sürüyor

Merhum Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret eden Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Ziyaretin ardından, İslam aleminin ve büyük Türk milletinin Kurban Bayramı'nı kutlayan Bahçeli, yeni tip korona virüsü salgını nedeniyle vatandaşların bayramı buruk geçirdiğini söyledi. Yunanistan'ın iddia ve eylemlerinin anımsatılıp, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin Yunanistan sınırındaki birlikleri ziyaretiyle ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "Türkiye, dış politikada çok yönlü bir mücadele sürdürmekte ve başta komşular olmak üzere toplumu iknada başarılı olmaktadır. Türkiye'nin her ne kadar yalnız kalması için çaba gösterenler olsa da ülkemiz bu konuda da üstün gayretleriyle sonuç almaya artık ulaşmış bulunmaktadır" dedi.

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