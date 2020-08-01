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Hududun kartalları bayram namazında

’nin Derecik ilçesinde ’ın kuzeyinin sıfır noktasında yer alan ’nde Mehmetçik komutanlarıyla birlikte saf tutup namazını eda ettikten sonra bayramlaşıp kurban kesti

Hududun kartalları bayram namazında
Giriş Tarihi: 1.8.2020

Terörle mücadelenin çetin yaşandığı Hakkari'nin Derecik ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Balkayalar Üs Bölgesi'nde Mehmetçik dün sabah gönül huzuru içinde bayram kutladı. Irak'ın kuzeyinin sıfır noktasında bulunan ve ismi gibi kartal yuvasını andıran 2 bin 500 rakımlı üs bölgesinde konuşlanan Mehmetçik, elleri tetikte vatan savunması yapıyor.

ELLER DAİMA TETİKTE
İlçedeki hakim noktalardan biri olan Balkayalar Dağı'nın zirvesinde kurulan üs bölgesinde görev yapan hudut kartalları, bayram namazını serilen branda ve halının üzerinde komutanlarıyla birlikte eda etti. Namazdan sonra tek tek bayramlaşan Mehmetçik, tekbirler eşliğinde kurban kesti. Mehmetçiklere hazırlanan bayram şekerleri ve kolonya ikram edilirken, elleri tetikte mevzide sınırı gözetleyen askerlerin de bayramı kutlandı.

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