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İşte 1 Ağustos tablosu! Bakan Koca açıkladı

Dünyanın ve 'nin büyük bir mücadele verdiği yeni tip (Kovid-19) salgınıyla devam ediyor. Salgının son durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 1 Temmuz korona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün? sorularının cevaplarını araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı.

İşte 1 Ağustos koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

01.08.2020, 20:48 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020,20:51

Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte ise bazı illerimizde vaka sayıları yeniden artarken vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 1 Ağustos korona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün?

İŞTE 1 AĞUSTOS KORONA VİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin verileri paylaştı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verileri işte şöyle:



Türkiye'de son 24 saatte 996 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 231 bin 869, can kaybı 5 bin 710 oldu.

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