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2 koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 'de son durum

Twitter üzerinden son dakika olarak corona virüs vaka sayısı ve vefat edenlerin sayısı açıklıyor. 1 vaka sayısı 996, hayatını kaybedenlerin sayısı 19 olarak açıklanmıştı. 2 Ağustos koronavirüs tablosu da belli oldu.

2 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Türkiye'de son durum

02.08.2020, 19:32 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020,19:49

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Ağustos günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu.

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart'ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı:



Bakan Koca sosyal medya hesanımdam yaptığı açıklamada "Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici." ifadelerini kullandı.

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