“Ayasofya’nın açılması bayram sevincini artırdı”

AK Parti'de Kurban Bayramı kutlaması telekonferans yöntemi ile gerçekleştirildi. Bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasını değerlendirdi.



'ART NİYETLİ TARTIŞMALAR'

Bu bayram korona virüs nedeniyle Kabe'nin mahzun kaldığını hatırlatan Erdoğan, "Aynı zamanda İslam düşmanlığı sebebiyle hayatları zindana dönen kardeşlerimiz var. Kurban Bayramı'nın sıkıntı ve zulüm altında yaşayan tüm Müslümanların kurtuluşuna uyanışına vesile olmasını temenni ediyorum. Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır. Bunu gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu da belirtmek istiyorum" diye konuştu. AK Parti teşkilatları olarak kısaca 'TAMAM' diye ifade edilen 'temizlik, sıkıntılarımızı çözmüş şekilde insanlık olarak da barışı ve dayanışmayı tesis edeceğiz" diye konuştu.





'DOSTLARIMIZI ARTIRACAĞIZ'

"Attığımız her adımda hasbi niyetle hareket ettiğimiz için hep dua aldık mesafe kat ettik" diyen Başkan Erdoğan, "AK Parti'yi ayakta tutan da bu hasbi mücadeleyi sürdüreceğini göstermesidir. Her bir arkadaşımı gece gündüz uyku tutmaması gerekiyor. Kendini milletin üstünde gören, gönül yıkan, dar kadroculuk yapan, toparlamak yerine dışlayan kişiden AK Parti mensubu olamaz. Dostlarımızı artıracağız. Milletin gönlünü kazanmamışsak, yaptığımız işlerin ne önemi olabilir? Biz kuruluşundan 1 yıl sonra iktidara gelmiş bir partiyiz. Seferimizi zaferle taçlandırdık. O günden beri de hamdolsun hep iktidarda kalmayı sürdürdük" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI BAŞARISI

"NE zaman arkamızdaki dua ordusunun 'amin' nidaları kesilmeye başlarsa işte o gün gittiğimiz yolu ve kendimizi sorgulamamız gereken vakitteyiz demektir" diyen Başkan Erdoğan, "Ne zaman mazlumların ve mağdurların yönünü bize değil de başkalarına döndüğünü görürsek işte o gün gerçekten hüsrandayız demektir. Rabbim bizleri böyle bir akıbetten muhafaza eylesin. Son dönemde MHP ile birlikte kurduğumuz ayrıca ilave destekler aldığımız Cumhur İttifakı'nın başarısının gerisinde de aynı anlayış vardır. Milletimize bu güveni vermeyen partiler ise 18 yıldır ne yaparlarsa yapsın, belirli seviyelerin üzerine çıkamadı. AK Parti bayrağını hep daha yukarı dikmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Büyük kongremizi yeni bir şahlanış miladı haline dönüştürmek istiyoruz" diye konuştu.