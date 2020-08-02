Bakan Koca'dan tatilcilere uyarı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüs ile mücadeleye dikkat çekmek için yaptığı paylaşımda, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım" dedi.

Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 2, 2020