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'dan tatilcilere uyarı

, koronavirüse karşı dikkatli olmaları konusunda tatilcilere uyarıda bulunarak, "Birinci dalga sahillere indi" dedi.

Bakan Koca'dan tatilcilere uyarı

02.08.2020, 13:53 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020,14:26

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüs ile mücadeleye dikkat çekmek için yaptığı paylaşımda, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım" dedi.

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