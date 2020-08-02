Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüs ile mücadeleye dikkat çekmek için yaptığı paylaşımda, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım" dedi.
Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 2, 2020
Bakan Koca'dan tatilcilere uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.