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Bakan Pakdemirli yangınlarda son durumu açıkladı

Son dakika haberine göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa’daki orman yangınlarının kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandığını duyurdu.

03.08.2020, 01:25