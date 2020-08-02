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Bakan Pakdemirli yangınlarda son durumu açıkladı

Son dakika haberine göre; Tarım ve Orman Bakanı , , İzmir, ve ’daki orman yangınlarının kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli yangınlarda son durumu açıkladı

03.08.2020, 01:25

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa'daki orman yangınlarının kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimizin yoğun uğraşları sonucu, Uşak Banaz, Uşak Banaz Hasanbey köyü, İzmir Menderes - Görece, İzmir Bornova Sarnıç köyü, Denizli Çal ve Bursa Nilüfer Başköy'deki yangınlar kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

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