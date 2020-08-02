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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Kurul 4 Ağustos'ta toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık öğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi rapor hazırlamaları için verdiği talimat üzerine, 4 Ağustos Salı günü toplanacak.

02.08.2020, 17:40