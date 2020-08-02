Başkan Erdoğan talimat vermişti! Kurul 4 Ağustos'ta toplanacak

Kurulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlama çalışmalarına başlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Kurulumuz, Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlama çalışmalarına başlamış olup konuyu görüşmek üzere 4 Ağustos Salı günü toplanacaktır." ifadesi kullanıldı.
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