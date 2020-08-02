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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Kurul 4 'ta toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, 'ın açık öğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi rapor hazırlamaları için verdiği talimat üzerine, 4 Salı günü toplanacak.

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Kurul 4 Ağustos'ta toplanacak

02.08.2020, 17:40

Kurulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlama çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kurulumuz, Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlama çalışmalarına başlamış olup konuyu görüşmek üzere 4 Ağustos Salı günü toplanacaktır." ifadesi kullanıldı.

AA

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