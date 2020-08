İnce yeni parti yerine SHP ile devam edebilir

Cumhuriyet Halk Partisi'nden umudu kesen eski Yalova Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin parti kuracağı yönündeki iddialar, Ankara siyasi kulislerinde bomba etkisi yarattı. Bu iddianın yankıları her geçen gün büyürken, Yeni Asır ise İnce'nin Atatürkçü çizgide parti kurmak için zaman kaybetmek yerine kapatılan SHP'yi yeniden harekete geçirmeyi planladığı bilgisine ulaştı.



PARTİ İÇİNDE KILIÇLAR ÇEKİLDİ

CHP'de 37. Olağan Kurultay sonrası PM üzerinden 'Paralel Liste' tartışmaları sürerken, partide kılıçlar çekildi. Sürekli sıcak gelişmelerin yaşandığı CHP'de, Genel Başkanlık için aday olmayan ve hiçbir değerlendirmede bulunmayan Muharrem İnce ile ilgili çok önemli bir iddia ortaya atıldı. Üç aylığına siyasete mola veren ve yakın zamanda şahsı adına açıklama yapmayı planlayan İnce ile ilgili iddia, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir eski Milletvekili Erdal Aksünger'den geldi.



KAT KAT DAHA FAZLA OY ALIR

Aksünger, İnce'nin siyaset arenasına çıktığında Davutoğlu ve Babacan'dan kat kat fazla oy olacak potansiyele sahip bir siyasetçi olduğunu belirterek, "Her fırsatta Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olan ve muhalefet eden Muharrem İnce, partiden umudunu kesti. Muharrem İnce'nin partideki birçok isimle görüştüğü ve yeni parti kurmak için kolları sıvadığı bilgisi bizlere kadar geldi. İnce'nin kendisi ile birlikte hareket edenlerle partiden ayrılacağı ve 15 Eylül'de açıklama yapacağı konuşuluyor. Ancak bunun yeni parti olacağını sanmıyorum. Sıfırdan bir parti kurmak yerine CHP'ye kızıp, ancak DSP ya da HDP'ye oy vermek istemeyen büyük bir kitleye hitap etmek için herkes tarafından bilinen SHP ile yola devam edebilir" dedi. İnce'nin bu konuda son kararını bayramdan sonra vereceği kaydediliyor.

CHP'DE TELAŞ YARATTI

Kurultaya sadece delege olarak katılan Muharrem İnce'nin bayramdan sonra yeni parti kuracağı iddiası CHP'de de dikkatle izleniyor. Kulislerde bir grup milletvekilinin de İnce'nin kuracağı partiye geçeceği kaydedilirken, CHP yönetimi izleyeceği stratejiyi gelişmelere göre değerlendirecek. Kurultay'da beklentilerin aksine İlhan Cihaner'in temsilcisi olduğu Gelecek İçin Biz platformuyla işbirliği yapmayan İnce'nin Eylül ayı içerisinde partinin kuruluşunu ilan edeceği kaydediliyor. İnce'nin CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu tarafından partiden uzaklaştırılan küskünleri de partinin bünyesine katacağı ifade ediliyor. İnce'nin Önder Sav'la da dirsek temasında olduğu kaydediliyor.

FATİH ŞENDİL