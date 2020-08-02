Tecavüzcü HDP’li için kurulan komisyon çalışacak

TBMM'NİN tatil kararı alması ile birlikte tüm ihtisas ve araştırma komisyonları da tatile girerken, bu yıl 13 komisyon için tatilde de çalışma kararı alındı. Komisyonlar, güncel gelişmelere isterse birilerini çağırıp dinleyebilecek. En önemli çalışmalardan birini de tecavüz skandalına karışan ve HDP'den istifa eden Milletvekili Tuma Çelik için Karma Komisyon tarafından kurulan hazırlık komisyonu yapacak. Komisyonun ay sonunda raporunu hazırlamayı planlıyor. 1 Ekim'de açılacak TBMM'nin ilk işlerinden birinin Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması olması bekleniyor.

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