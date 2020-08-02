Türkiye Avrupa’daki kayıp çocukların izini sürüyor

Türkiye, Avrupa'daki kayıp mülteci ve göçmen çocukların izini sürüyor. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar'ın girişimiyle AKPM'de Avrupa'daki kayıp mülteci ve göçmen çocukların durumu gündeme geldi. Konuya ilişkin rapor hazırlayan Yaşar, raporu ve 'yürek yaralayıcı' olarak değerlendirdiği soruna ilişkin Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na bilgi verdi. Yaşar'ın hazırladığı raporla, dünya genelinde günde 1 çocuğun ve her 2 dakikada da Avrupa'da kayıtlı göçmen ve mülteci çocuğun kaybolduğu kayıt altına alınmış oldu. Rapora göre refakatsiz göçmen çocukların yüzde 50'si Avrupa'daki bazı kabul merkezlerine yerleştirildikten 48 saat sonra kayboluyor. "Kendilerini bilmedikleri bir yerde bulan mülteci çocuklar insan tüccarı ve kaçakçıların ağına düşüyor" diyen Yaşar, çocuklara statülerine bakılmaksızın hak ettikleri koruma ve bakımın en üst düzeyde sağlanması gerektiğine işaret etti.



■ EVRİN GÜVENDİK / ANKARA

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