Video konferansla bayramlaşma

Ankara'da siyasi partilerin heyetleri, korona virüs salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı. AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş ile Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Hasan Murat Öz'den oluşan heyet, ilk olarak CHP heyeti ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı. CHP Parti Meclisi Üyeleri Lale Karabıyık, Deniz Demir, Pınar Uzun ile Ahmet Hakan Uyanık'ın bulunduğu heyet ile yapılan görüşmede Sarıeroğlu, "Allah, geleneksel hale gelen siyasi partiler arası bayramlaşmayı tekrardan yapmayı nasip etsin" dedi.



CHP'YE KURULTAY TEBRİĞİ

CHP'nin 37'inci Olağan Kurultayı'nı hatırlatarak tebrik eden Sarıeroğlu, "Önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda eskiden olduğu gibi kutlamalarımızı yapmayı temenni ediyoruz" dedi. CHP'nin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK Üyesi Merve Menekşe ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya'dan oluşan heyetle bağlantı kuran Sarıeroğlu, "Başta Genel Başkan Devlet Bahçeli olmak üzere tüm MHP camiasının ve teşkilatlarının Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.



AYASOFYA VURGUSU YAPTI

Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla çifte bayram yaşandığını belirten Jülide Sarıeroğlu, "Rabbimize hamdolsun bayram namazı eda edildi, ülkemiz açısından çok kıymetli şahitlik ediyoruz. Bu bağlamda buruk da olsak çifte bayram yaşadık" ifadelerini kullandı. AK Parti heyeti ardından sırasıyla Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, İP, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi temsilcileri ile video konferans görüşmesi ile bayramlaştı.

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