Ermenistan haddini aştı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnacakanyan, Türkiye ile ilgili haddini aşan açıklamalarda bulundu. Mnacakanyan, Azerbaycan- Ermenistan sınırında yaşanan gelişmeleri yorumlarken, Türkiye'nin kardeş ülkeye desteğini ve attığı adımları "yıkıcı ve istikrarsızlaştırıcı" olarak tanımladı.



Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki politikalarında da benzer bir siyaset izlediğini ve bunu Güney Kafkasya'ya taşımaya çalıştığını söyleyecek kadar ileri giden Ermeni Bakan, "12 Temmuz'dan bu yana olan bu! Bu bizim için kabul edilemez. Karşı koymaya çalışacağız. Ulusal ve uluslararası tüm çalışma biçimlerimizi aktive ederek elimizden gelen tüm araçları kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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