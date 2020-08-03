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Gri listeye bir çizik daha! operasyonunda etkisiz hale getirildi

Son dakika... 'in 'da Gabar kırsalında etkisiz hale getirdiği 4 /'lıdan birinin, "gri liste"de aranan olduğu belirlendi.

Gri listeye bir çizik daha! MİT operasyonunda etkisiz hale getirildi

03.08.2020, 13:25

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) 30 Temmuz 2020'de Şırnak/Gabar kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, gri listede aranan teröristler arasında olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, MİT'in operasyonuyla Gabar kırsalında etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü PKK üyesinden birinin, gri listede arananlar arasında bulunan "Brüsk İsrail" kod adlı Seyithan Acay olduğu tespit edildi.

Terörist Acay'ın, PKK'ya 2006'da katıldığı, 5 yıl İsrail'de kaldığı, 2018'de sözde Botan Saha/Mava Bölgesi sorumlusu olduğu, son olarak Küpeli/Gabar bölgesinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

AA

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