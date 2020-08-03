Psikoloji bölümü talimatı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ,kişisel sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Altun, yüz binlerce kişiyi ilgilendiren Psikoloji alanındaki eğitim ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgi aldığını belirtti. Altun, Erdoğan'ın konu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na rapor hazırlaması konusunda bizzat talimat verdiğini de aktardı.



RAPOR HAZIRLANACAK

Altun'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak Psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere Psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi. İstanbul Üniversitesi'nde Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde Psikoloji Lisans Programı yer almış, psikoloji bölümünün açıköğretim fakültesinde okunamayacağı yönünde çok sayıda eleştiri gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun Erdoğan'ın talimatıyla bayram sonrası toplanma kararı aldığı öğrenildi.

LİDERLERE BAYRAM TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefonda bayramlaştı.



İletişim Başkanlığı'ndan görüşmelere ilişkin yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlılığının vurgulandığı belirtildi.