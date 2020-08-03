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Haberler Gündem Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs vakalarında yeni belirtiler var

: Koronavirüs vakalarında yeni belirtiler var

, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) eski gücünü koruduğunun altını çizerek, ishal ve kas ağrılarının çok sık karşılaşılan belirtiler haline geldiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs vakalarında yeni belirtiler var

03.08.2020, 18:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son haftalarda koronavirüs vakalarındaki belirtilerin ilk günlere göre farklılık gösterdiğini söyledi.

İshal ve kas ağrılarının çok sık karşılaşılan belirtiler haline geldiğini ifade eden Koca, "Bu değişimleri dikkatle takip ediyoruz. Kaybettiğimiz vakalarda esas problemlerden birinin de 'pıhtılaşma bozukluğu' olduğu kesinleşti. Şimdi bu konuda da yeni stratejiler hazırladık." dedi.

Koronavirüsle mücadelenin olmazsa olmazları ise maske, mesafe ve hijyen. Sağlık Bakanı Koca, kurallara harfiyen uyulması konusunda bir kez daha uyardı.

Koca, "Virüs hala eski gücünü koruyor. Dolayısıyla onun eskiye oranla daha az etkili olduğunu düşünmek büyük bir hata. İpin ucunu bırakmamalı, korunmada da teşhiste de tedavide de ilk hızımızdan taviz vermemeliyiz." İfadelerini kullandı.

Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs tedavisinde başlangıca oranla şimdi çok daha başarılı olduğunun altını çizerek, "Güçlü bir ilaç stokuna da sahibiz" dedi.

Koca, 4 yerli firmanın da ilaç çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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