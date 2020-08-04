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‘Gideceğimiz yer bizden kaçmıyor’

Kurban Bayramı tatilinde dönüş yoğunluğuyla beraber bilançosu da ağırlaştı. Yola çıkan sürücüleri uyaran BAKAN SOYLU, “Gece yola çıkmayın. ACELE ETMEYİN. Gideceğimiz yerler bizden kaçmıyor” dedi.

‘Gideceğimiz yer bizden kaçmıyor’
Giriş Tarihi: 4.8.2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'de trafik kontrol noktalarını teftiş etti. Yolculara Susurluk ayranı ikram eden Soylu, "Bayramda 5 günde 50 kişi öldü. Sabah 6 vatandaşımızın öldüğü kazayı duyunca başıma ağrı girdi, hala o ağrı çıkmadı. Vatandaşımız gece mümkün olduğunca yola çıkmasın, 2 saatte bir 10 dakika dinlensinler. Gideceğimiz yerler bizden kaçmıyor. Sevdiklerimizle, komşularımız akrabalarımızla orada buluşma imkanımız var. Kazaların büyük bölümü varışa az zaman kala oluyor. Rahat rahat, yavaş yavaş, huzurlu bir şekilde varacağımız yere ulaşalım" diye konuştu. SOYLU, yapılan denetimler esnasında sürücülere meşhur Susurluk ayranından ikram etti ve iyi yolculuklar diledi.

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