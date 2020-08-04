Golcü Cisse kapışması

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da gündeminde olduğu Alanyaspor'un golcüsü Cisse'yi almak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin Alanya ile sözleşmesi biten Cisse'ye de teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Ancak İstanbul ekibinin transferi gerçekleştirmek için Kosovalı Muriç'i satmayı planladığı öğrenildi.

BİR MİLYON EURO VERDİ

Muriç'den gelecek olan parayla Cisse'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, oyuncuya 1+1 yıllık anlaşmada bulundu. 35 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalışan yönetim, Cisse'ye yıllık 1 milyon Euro önerdi. Tarafların bir kez daha görüşeceği ve transfere son noktayı koyacağı belirtildi. Bu arada yönetimin 1 golcü daha alacağı öğrenildi.