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Hudut kartalları görevinin başında

Hudut kartalları görevinin başında
Giriş Tarihi: 4.8.2020

Milli Savunma Bakanlığı, Van ve Hakkari hudut hatlarında, 50 yarı otomatik pompalı tüfek, 64 bin 67 TL değerinde muhtelif ilaç ve 14 bin 80 paket sigara ele geçirildiğini bildirdi.

KESİNTİSİZ SÜRÜYOR
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan 'Hudut kartallarımız görevinin başında' başlığıyla yapılan paylaşımda, "Sınırlarımızın güvenliği için Hudut kartawllarımız keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 50 adet yarı otomatik pompalı tüfek, 64 bin 67 TL değerinde muhtelif ilaç ve 14 bin 80 paket sigara ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.

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