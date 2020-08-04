Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Yaşanan şiddetli patlamanın ardından ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor. Patlama nedeniyle gökyüzünü yoğun duman kapladı.

Patlamadan hükümet binası da zarar gördü. Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

PATLAYICI DEPOSUNDAKİ YANGIN BÜYÜK BİR PATLAMAYA NEDEN OLDU

Lübnan resmi haber ajansı, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın patlayıcıların bulunduğu bir depoda çıkan yangının neden olduğu belirtildi.

TRT ÇALIŞANLARI YARALANDI

Öte yandan, TRT ofisi çalışanlarının yaralandığı kaydedilden olayda 2 kilometrelik alanın yok olduğu ifade edildi. Dumanların şehrin büyük bölümünden görülebildiği belirtilirken resmi makamlarca henüz bir açıklama yapılmadı.