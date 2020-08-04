  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi

'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir meydana geldi

'ın başkenti Beyrut'ta eski el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir meydana geldi. Patlama sonrası 2 kilometrelik alanın yok olduğu belirtiliyor.

04.08.2020, 19:22 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020,19:59

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Yaşanan şiddetli patlamanın ardından ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor. Patlama nedeniyle gökyüzünü yoğun duman kapladı.

Patlamadan hükümet binası da zarar gördü. Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

PATLAYICI DEPOSUNDAKİ YANGIN BÜYÜK BİR PATLAMAYA NEDEN OLDU

Lübnan resmi haber ajansı, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın patlayıcıların bulunduğu bir depoda çıkan yangının neden olduğu belirtildi.

TRT ÇALIŞANLARI YARALANDI

Öte yandan, TRT ofisi çalışanlarının yaralandığı kaydedilden olayda 2 kilometrelik alanın yok olduğu ifade edildi. Dumanların şehrin büyük bölümünden görülebildiği belirtilirken resmi makamlarca henüz bir açıklama yapılmadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA