‘Onları el ele görünce gözüm döndü’

Uşak'ta eşini kaçıran Özcan Güven'i önce silahla vurup ardından bıçaklayarak vahşice öldüren Baran Güven dehşet anlarını soğukkanlılıkla anlattı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Güven, mahkemede eşiyle sevgilisini el ele görünce gözünün döndüğünü söyledi.

'NAMUS İÇİN' DEDİ

Cinayeti namusunu temizlemek için işlediğini dile getiren Güven, "Eşimin, beni ve üç kızımı terk edip gittiğini sonradan öğrendim. Boşanma davası açtım. Boşanma davası sürerken eşim, benimle evli olmasına rağmen kaçtığı kişiyle birlikte yaşıyordu. Birkaç kez uyardım, beni dinlemedi. Defalarca yalvarmama rağmen hiç umursamadı. Bu olay artık namus meselesine dönmüştü. Üç kızım annesiz kalsın istemiyordum" dedi.

'BİR KAÇ KEZ DENEDİM'

Konuyla ilgili daha önce de bir kaç kez öldürmek için pusu kurduğunu ama vazgeçtiğini anlatan Güven, "Olay günü Onların karşısına çıkıp eşime 'sen benim halen nikahlı eşimsin, namusuma söz getirdin' dedim. İkisi beni umursamadan bir de karşımda el ele tutuşunca gözüm döndü. O anlık öfkeyle saldırdım. Silahımdaki tüm kurşunu boşalttım, ölmediğini görünce de bıçakladım. Eşimi de öldürecektim ama hamile olduğu için dokunmadım" dediği öğrenildi.

İHSAN KARATAŞ