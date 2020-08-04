Suriye’de korsan petrol ittifakı

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/ PKK, ülkenin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarmak, işlemek ve ticaretini yapmak üzere ABD'li bir şirketle sözleşme imzaladı. Anlaşmayı yapan şirketin (Delta Crescent Energy LLC) paravan bir şirket olduğu ve bu anlaşmanın ABD hükümeti adına CIA aracılığıyla gerçekleştirildiği iddia edildi. Ayrıca şirketin Suriye'de faaliyet göstermek için ABD Hazine Departmanı'na bağlı Dış Varlıklar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) lisans alarak önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacağı da değerlendiriliyor.

ASLA KABUL EDİLEMEZ

Dışişleri Bakanlığı, YPG/PKK terör örgütünün bu adımla Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak bölücü gündemini ilerletme emelini açıkça gözler önüne serdiğini vurgulayarak, "Suriye'nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir. ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı. ABD'li şirketle hukuksuz olarak imzalanan anlaşmanın imzalandığı bölgede günde yaklaşık 20 bin varil petrol çıkarılıyor. Çıkarılan petrolün satılmasından elde edilen gelir de terörün finansmanında kullanılıyor.

MOBİL RAFİNERİDE İŞLENECEK

Sözde özerk yönetim ile ABD'li şirket arasında imzalanan anlaşmaya göre, PKK/YPG işgali altındaki bölgelerde çıkarılan ham petrol, şirket tarafından kurulacak 2 mobil rafineride işlenerek satılacak. Korsan anlaşma sonrası petrol, komisyoncular yerine Crescent Energy tarafından pazarlanacak, böylece terör örgütü, Suriye halkından gasp ettiği petrolden daha fazla gelir elde edebilecek.

BETÜL USTA