Tatil beldelerinde dönüş çilesi

Bayram tatilinin son gününde Ege'nin meşhur tatil beldelerinde büyük yoğunluk yaşandı. Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye, Ula ve Ortaca gibi dünyaca ünlü turizm kentlerine sahip Muğla'ya tatil boyunca yaklaşık 2 milyon yerli turist geldi. Dün ise Muğla- Antalya ve Muğla-Aydın karayollarında 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yollarda önlem alan trafik ekipleri, araçlardaki çocuklara tişört, düdük, yapboz ve çikolata gibi hediyeler verdi.
ADEM ÜLKER
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