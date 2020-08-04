  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Tatil beldelerinde dönüş çilesi

Tatil beldelerinde dönüş çilesi

Tatil beldelerinde dönüş çilesi
Giriş Tarihi: 4.8.2020

Bayram tatilinin son gününde Ege'nin meşhur tatil beldelerinde büyük yoğunluk yaşandı. Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye, Ula ve Ortaca gibi dünyaca ünlü turizm kentlerine sahip Muğla'ya tatil boyunca yaklaşık 2 milyon yerli turist geldi. Dün ise Muğla- Antalya ve Muğla-Aydın karayollarında 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yollarda önlem alan trafik ekipleri, araçlardaki çocuklara tişört, düdük, yapboz ve çikolata gibi hediyeler verdi.

ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tatil beldelerinde dönüş çilesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA